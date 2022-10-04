Вучич разозлился из-за слов посла Украины N1: Вучич вышел из себя после заявления посла Украины Толкача о санкциях против России

Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич подверг критике заявление посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится все труднее воспринимать аргументы Белграда против введения антироссийских санкций, сообщает телеканал N1. Он подчеркнул, что Украина «может читать лекции кому-нибудь другому», и призвал не указывать Сербии, что делать.

Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло оказать давление на нашу страну, они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим даже тем, кто намного сильнее, сделать это. Мы не совершали ничего плохого против Украины, — сказал Вучич.

Он также напомнил о бомбардировках Белграда со стороны НАТО, указав на то, что к санкциям против стран Североатлантического альянса Украина не призывала.

Десятки сербских мальчиков и девочек убили во время бомбардировок НАТО. Я не помню ни одного украинского требования о проведении специального заседания Совбеза ООН или о введении санкций, — отметил президент.

Ранее Толкач призвал Белград присоединиться к антироссийской политике. Кроме того, по его словам, Украина и Сербия должны помогать друг другу в военно-техническом обеспечении.

Высказывания украинского посла осудил и глава МВД Сербии Александр Вулин. Он также напомнил о принципиальной и последовательной поддержке Россией территориальной целостности Сербии.