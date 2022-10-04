Глава МВД Сербии осудил посла Украины за призыв к санкциям против России Глава МВД Сербии Вулин напомнил послу Украины о гибели сербских детей при бомбардировках НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Вулин

Глава МВД Сербии Александр Вулин осудил посла Украины Владимира Толкача за призыв ввести санкции против России и напомнил ему о бомбардировках силами НАТО Сербии, сообщается на сайте ведомства. По его словам, при бомбардировках НАТО погибли десятки сербских детей, но тогда Украина не требовала провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора.

При бомбардировках НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Не могу припомнить украинского требования провести особое заседание Совбеза ООН или ввести санкции в отношении агрессора против Сербии. Еще не поздно, чтобы Украина и все страны, которые требуют суда за преступления при российско-украинском конфликте, потребовали суда и над убийцами сербских детей при агрессии НАТО, военные преступления не застаревают, есть возможность проявить принципиальность, — сказал Вулин.

Глава МВД также напомнил о принципиальной и последовательной поддержке Россией территориальной целостности Сербии.

Россия не изменит позиции в отношении ложного «государства» Косово, и ни одно заявление или шаг официальных лиц РФ не направлены на другое, как и ни одно заявление или шаг официальных лиц ЕС или США не идут в направлении отзыва признания (независимости) Косово или уважения территориальной целостности Сербии, — заключил Вулин.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявил, что новое правительство Сербии отказывается поддерживать антироссийскую риторику. Глава государства подчеркнул, что при этом кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.