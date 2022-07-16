Новое правительство Сербии сформировало свою позицию в отношении России Президент Сербии Вучич заявил об отказе нового правительства поддерживать антироссийскую риторику

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич

Новое правительство Сербии отказывается поддерживать антироссийскую риторику, заявил президент страны Александр Вучич, которого цитирует ТАСС. Глава государства подчеркнул, что при этом кабинет министров сосредоточится на ускорении процесса вступления в Евросоюз.

Обновленное правительство будет работать над ускорением процесса вступления в ЕС, однако продолжит поддерживать дружбу с Китаем и в любом случае не будет антироссийским, — сказал Вучич.

В июне президент Сербии отверг ультиматум немецкого канцлера Олафа Шольца, который требовал поддержать рестрикции против Москвы. Вучич заявил, что считает антироссийские санкции неэффективными, а также напомнил о традиционных отношениях Москвы и Белграда.

В мае глава Сербии уже сообщал, что Белград намерен сопротивляться введению антироссийских санкций столько, сколько это будет возможно, однако не исключил, что ситуация может измениться. При этом, по словам Вучича, отказ от присоединения к рестрикциям против РФ обходится стране очень дорого.