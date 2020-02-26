https://static.news.ru/photo/607cf894-58ce-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikael Fritzon/Tt/Global Look Press

Шведские врачи зафиксировали второй случай заражения коронавирусом в стране. Пациент накануне вернулся из Италии.

Он сам обратился к врачам после нескольких дней выраженных симптомов, сообщили в местном Агентстве здравоохранения. Медики оценивают его состояние как хорошее, передаёт РИА Новости.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача российских виз гражданам Ирана будет приостановлена с полуночи 28 февраля в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Ограничения не коснутся деловых и гуманитарных виз. Вице-премьер объяснила введение этой меры тем, что в Иране наблюдается значительный рост числа случаев заболевания, вызываемого вирусом COVID-2019.