Второй тур выборов президента может понадобиться в Польше

https://static.news.ru/photo/33dd7924-9381-11ea-87a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами в стране, которые должны пройти до 6 августа.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые опубликовала газета «Речь Посполита».

Эксперты исследовательского центра IBRiS считают, что Дуда может получить 45% голосов на предстоящих выборах. Однако, согласно законам страны, для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов.

В противном случае должен проводиться второй тур, в котором будут участвовать кандидаты с наибольшим числом голосов в первом жтапе.

Второе место занял журналист Шимон Холовня, который претендует на 19% голосов, третье — лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (16,6%).

Как ранее писал NEWS.ru, выборы президента отложены в Польше из-за пандемии коронавируса. Дата проведения голосования пока не называется. Срок полномочий действующего главы государства Анджея Дуды истекает летом 2020 года. В связи с этим выборы нового президента должны состояться весной.