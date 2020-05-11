Второй тур выборов президента может понадобиться в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует в опросах общественного мнения перед президентскими выборами в стране, которые должны пройти до 6 августа.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, которые опубликовала газета «Речь Посполита».
Эксперты исследовательского центра IBRiS считают, что Дуда может получить 45% голосов на предстоящих выборах. Однако, согласно законам страны, для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов.
В противном случае должен проводиться второй тур, в котором будут участвовать кандидаты с наибольшим числом голосов в первом жтапе.
Второе место занял журналист Шимон Холовня, который претендует на 19% голосов, третье — лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (16,6%).
Как ранее писал NEWS.ru, выборы президента отложены в Польше из-за пандемии коронавируса. Дата проведения голосования пока не называется. Срок полномочий действующего главы государства Анджея Дуды истекает летом 2020 года. В связи с этим выборы нового президента должны состояться весной.
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