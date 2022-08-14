ВСУ обстреляли жилой квартал Энергодара вблизи АЭС, погиб мирный житель Член главсовета ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ обстреляли жилой район Энергодара, погиб мирный житель

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная артиллерия

ВСУ обстреляли ракетами жилой район города Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка, она получила осколочные ранения.

В результате террористического акта украинских карателей погиб мужчина, который в момент ракетного удара выгуливал собаку во дворе своего дома. Кроме того, осколочные ранения получила девушка, — написал в своем Telegram-канале Рогов.

Девушку доставили в медико-санитарную часть города для оказания медпомощи.

Рогов добавил, что также был нанесен артиллерийский удар по району ТЭС, в результате чего загорелась трава в непосредственной близости от станции.

ВСУ стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС, расположенную на западе города. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

В настоящий момент АЭС в Энергодаре находится под контролем российских войск. В последние дни она постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Атаки в большинстве случаев отражают системы ПВО, но при этом фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрелов украинскими вооруженными силами атомного объекта. Он обвинил в атаках Россию и призвал ввести новые санкции против нее в атомной отрасли.