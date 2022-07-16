ВСУ разрушили четыре дома в Стаханове ЛНР в ходе обстрела из РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ повредили более 30 домов в Стаханове при обстреле из американских РСЗО HIMARS

Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ разрушили четыре дома и множество объектов гражданской инфраструктуры в ходе обстрела Стаханова в Луганской Народной Республике из американских РСЗО HIMARS. По сообщению представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексея Гетманского, еще 29 домов получили повреждения. В результате обстрела два человека были ранены, пишет РИА Новости.

В результате обстрела ранены два мирных жителя, разрушено четыре дома и повреждено 29 жилых домов. Уничтожено очень много гражданской инфраструктуры, — сообщил представитель ЛНР в СЦКК.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности утреннего обстрела ВСУ приграничного поселка Теткино в Глушковском районе. Населенный пункт обстреляли из минометов, выпустив более 20 мин. Пострадавших в результате ударов нет.

15 июля Старовойт сообщил об обстреле села Дроновка в Глушковском районе. По его словам, зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, Дома культуры, сельсовета и магазина. Пострадавших в результате обстрела не было.