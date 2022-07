Евгений Бугров

ВСУ нанесли удар по военной части ПВО, прикрывавшей Луганск Народная милиция ЛНР: ВСУ нанесли удар по части ПВО, которая прикрывала Луганск

13 июля 2022 в 01:45

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

РСЗО HIMARS