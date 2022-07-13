ВСУ нанесли удар по военной части ПВО, прикрывавшей Луганск Народная милиция ЛНР: ВСУ нанесли удар по части ПВО, которая прикрывала Луганск

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что войска Украины нанесли массированный удар по Луганску. По его словам, ракеты попали на территорию военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города, сообщает РИА Новости.

ВФУ (вооруженные формирования Украины — NEWS.ru) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан, — подчеркнул военный.

Очевидцы обстрела прежде рассказали, что после серии взрывов к северу от Луганска возник мощный пожар. По предварительным данным, некоторые снаряды упали на склады с боеприпасами, которые сдетонировали.

Ранее стало известно, что Луганскинформцентр 13 июля сообщил: ракета, выпущенная «Точкой-У», по предварительной информации, сбита над Луганском. Она была уничтожена в районе посёлка Юбилейный, который входит в состав Луганска. Над городом работали системы ПВО. Как минимум, четыре зенитные ракеты выпустили системы ПВО по воздушным целям к западу от города.