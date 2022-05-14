ВС России поразили свыше 500 районов сосредоточения живой силы ВСУ Минобороны: российские ракетные войска поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники армии Украины

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минувшей ночью российские ракетные войска и артиллерия поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники армии Украины. Были также уничтожены 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 18 пунктов управления, 543 района сосредоточения живой силы и военной техники <...>, а также 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, — сказал он.

Генерал-майор добавил, что авиация нанесла удары по 43 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ, уничтожены склады боеприпасов на территории Херсонской области и ДНР. Средствами ПВО сбиты 13 беспилотников, включая один «Байрактар-ТБ2», и перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ во время спецоперации. Десантники в ходе наступления уничтожили огневые точки ВСУ. Штурм осуществлялся при поддержке расчётов миномётов и экипажей БМД.