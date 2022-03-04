«Враждебный шаг»: Захарова о приостановке деятельности в СГБМ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает решение о приостановке деятельности в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) в качестве враждебного шага. По её словам, участники совета перечеркнули «всё совместно наработанное». Она также назвала это решение «демаршем», сообщают «Известия».

Подписанты этой бумажки полностью перечеркнули всё совместно наработанное и грубо попрали принцип консенсуса при принятии любых решений в СГБМ, — рассказала Захарова.

Она добавила, что на протяжении 30 лет СГБМ надёжно «служил делу развития практического взаимодействия на Балтике». При этом она отметила, что в ходе всего этого периода совет оставался стойким к любым политическим колебаниям в мире.

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что страна готова к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО. По словам главы государства, большинство людей в стране выступают за вступление в Североатлантический альянс. Причиной этому, по мнению политика, стало изменение ситуации в мире. Об усилении оборонного сотрудничества с США президент Финляндии также говорил в ходе встречи со своим американским коллегой.