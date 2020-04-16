Врачи спасли ребёнка беременной медсестры, умершей после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/588a1e34-7fe6-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

В Великобритании беременная медсестра, работавшая в госпиталях в Лутоне и Данстейбле, заразилась коронавирусом и попала в больницу.

Проработавшая в системе здравоохранения пять лет Мэри Агьяпонг была госпитализирована 7 апреля. 28-летняя девушка находилась на поздних сроках беременности, с каждым днём ей становилось всё хуже. 12 апреля врачи провели экстренное кесарево сечение, после операции медсестра умерла.

Nothing less than a tragedy. Mary Agyeiwaa Agyapong cared for the sick at Luton and Dunstable University Hospital for five years, before dying of Covid-19. She lives behind a newborn baby. We must never forget this sacrifice. https://t.co/41VOHB0CHe — David Lammy (@DavidLammy) April 16, 2020

Новорождённая дочь Агьяпонг чувствует себя хорошо, супруг умершей назвал девочку Мэри в честь жены, уточняет CNN. С помощью страницы на сайте пожертвований GoFundMe для мужчины и ребёнка всего за сутки удалось собрать более $120 тысяч.

Коронавирусом в Великобритании оказались заражены около трети медработников, сдавших тесты на наличие инфекции в организме, писал NEWS.ru.