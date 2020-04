Врачи спасли ребёнка беременной медсестры, умершей после заражения COVID-19

Проработавшая в системе здравоохранения пять лет Мэри Агьяпонг была госпитализирована 7 апреля. 28-летняя девушка находилась на поздних сроках беременности, с каждым днём ей становилось всё хуже. 12 апреля врачи провели экстренное кесарево сечение, после операции медсестра умерла.

Nothing less than a tragedy. Mary Agyeiwaa Agyapong cared for the sick at Luton and Dunstable University Hospital for five years, before dying of Covid-19. She lives behind a newborn baby. We must never forget this sacrifice. https://t.co/41VOHB0CHe