16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Врачи назвали состояние Берлускони неопасным

18:00, 04 сентября 2020
Сильвио Берлускони Сильвио Берлускони Фото: Rizzo/Fotogramma/Global Look Press

Здоровью и жизни бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони ничего не угрожает, сообщают врачи.

Клиническая картина Берлускони в настоящий момент спокойная и ободряющая, — приводит РИА Новости слова его личного врача Альберто Дзангрилло.

Профессор миланской клиники «Сан-Рафаэль» добавил, что у Берлускони мягкая форма лёгочной инфекции, он не подключён к аппарату ИВЛ.

Он находится в обычном режиме госпитализации, в палате, соответствующей требованиям региональных норм для пациентов, госпитализированных с COVID, — уточнил Дзангрилло.

2 сентября NEWS.ru сообщал о том, что 83-летний итальянский политик заразился коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что при необходимости Берлускони может рассчитывать на медпомощь из России.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео