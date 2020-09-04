Врачи назвали состояние Берлускони неопасным

Здоровью и жизни бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони ничего не угрожает, сообщают врачи.
Клиническая картина Берлускони в настоящий момент спокойная и ободряющая, —
приводитРИА Новости слова его личного врача Альберто Дзангрилло.
Профессор миланской клиники «Сан-Рафаэль» добавил, что у Берлускони мягкая форма лёгочной инфекции, он не подключён к аппарату ИВЛ.
Он находится в обычном режиме госпитализации, в палате, соответствующей требованиям региональных норм для пациентов, госпитализированных с COVID, — уточнил Дзангрилло.
2 сентября NEWS.ru сообщал о том, что 83-летний итальянский политик заразился коронавирусом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что при необходимости Берлускони может рассчитывать на медпомощь из России.
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