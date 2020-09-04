Врачи назвали состояние Берлускони неопасным

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28-летняя жительница британского города Уиган Таша Дэвис узнала о беременности за час до родов. Она думала, что располнела во время самоизоляции.

Женщину госпитализировали с сильными болями в животе. В больнице Дэвис узнала, что скоро родит ребёнка. Малыш появился на свет абсолютно здоровым. Женщина объяснила врачам, что не заметила ни одного указывающего...