Воздушная тревога прозвучала в нескольких областях Украины

Фото: Kaniuka Ruslan / Global Look Press

Воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и Запорожье, свидетельствуют данные онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины. По данным издания «Зеркало недели», в Одессе зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

В то же время мощный взрыв произошел на подконтрольной ВСУ территории Донецка, сообщило министерство. Также по информации Telegram-канала «Украина.ру» сейчас гремит в Краматорске, Константиновке, в районе города Никополь и Днепропетровской области.

Канал сообщил, что в настоящее время к подконтрольной Киеву части ДНР, Кировоградской и Херсонской области подлетают беспилотники «Герань», в Одесскую область БПЛА залетают со стороны Николаевской области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс». По данным канала, атаки производились с территории Крыма. МО РФ данную информацию не комментировало.