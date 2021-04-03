Володин призвал исключить Украину из СЕ после гибели ребёнка в Донбассе

https://static.news.ru/photo/2418ce34-94a8-11eb-88d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь руководство Украины к ответственности за гибель пятилетнего ребёнка под Донецком в результате применения беспилотника. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся. Считаю необходимым, чтобы ПА ОБСЕ и ПАСЕ, где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины, — написал спикер.

Володин также призвал Совет Европы обсудить вопрос об исключении Украины из организации. По его мнению, такие меры могут способствовать уменьшению количества жертв на востоке страны. Он обратил внимание на то, что западные СМИ никак не отреагировали на произошедшее и не дали правовой оценки случившемуся.

О том, что пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством, стало известно 3 апреля. Ранения получила 67-летняя пенсионерка, сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в течение прошедших суток украинские военные шесть раз обстреляли территорию ЛНР, неоднократно нарушив тем самым режим прекращения огня. 1 апреля режим прекращения огня тоже был нарушен, сообщал NEWS.ru.