Володин призвал Чехию и Украину извиниться перед Россией

https://static.news.ru/photo/9c6f9f22-c2be-11eb-a330-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украине, Чехии и Прибалтике следует извиниться перед Россией и прекратить обвинять официальную Москву в своих проблемах. Об этом в своём Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Эти страны, считает Володин, привыкли жить за счёт других. Однако получать деньги извне и быть при этом независимым невозможно. Так, например, Украина требует денежного возмещения за проект «Северный поток — 2», боясь лишиться доходов от транзита из РФ. А Прага, в свою очередь, «выслуживалась перед своим хозяином» — США, когда обвиняла Москву во взрывах боеприпасов во Врбетице. Теперь же Чехия ведёт разговор о 40 млн евро.

Прибалтика поступает подобным образом. Не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то компенсации за советский период. Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз. Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР, — написал спикер ГД.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Европа навязывает Соединённым Штатам конфронтацию с Россией. Так он прокомментировал в Telegram-канале призыв главы Европейского парламента Давида Сассоли ввести санкции против российских чиновников.