Военный эксперт: российские войска должны дойти до границы с Польшей Военный эксперт Литовкин: российские войска должны дойти до границы с Польшей

Фото: МО РФ

Спецоперацию на Украине необходимо продолжать до тех пор, пока российские войска не дойдут до границы с Польшей, считает военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, только так можно прекратить поток западного оружия и наемников на украинские территории. Для этого необходимо занять польско-украинскую границу, а также уничтожить располагающиеся там станции, на которых европейские вагоны перестраивают для передвижения по украинским железным дорогам с широкой колеей, уточнил в беседе с Pravda.Ru специалист.

Надо это прекращать. А прекратить можно только тем, что отрезать границу и уничтожить вот эти станции, на которых идут переобувания вагонов с узкой европейской колеи на широкую российскую колею, — убежден Литовкин.

Военный эксперт добавил, что Польша уже готовится занять Волынскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Закарпатскую области Западной Украины.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил о необходимости лишить Украину независимости. Он назвал эту страну «польской фальшивкой». Парламентарий считает, что попытки отделения Украины всегда заканчивались агрессией против России и террором против местных жителей, поэтому само ее существование опасно и недопустимо для Москвы.