В Госдуме призвали лишить Украину независимости Депутат Вассерман заявил о необходимости лишить Украину независимости

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о необходимости лишить Украину независимости. В беседе с Pravda.Ru он назвал эту страну «польской фальшивкой». Парламентарий считает, что попытки отделения Украины всегда заканчивались агрессией против России и террором против местных жителей, поэтому само ее существование опасно и недопустимо для Москвы.

Все бывшие в истории попытки отделения Украины от остальной России неизбежно оборачивались, во-первых, террором против самих жителей, отделяемых территорий и, во-вторых, попытками агрессии против остальной России. Поэтому существование территории, исповедующей вот эту польскую фальшивку, в принципе недопустимо, — убежден Вассерман.

По мнению депутата, украинцы «очевидным образом» являются частью русского народа, а идея «Украина — не Россия» является «польской фальшивкой». Вассерман уверен, что независимой Украины не должно существовать на Евразийском материке. Парламентарий считает, что ее попытки отделиться от России бьют по интересам самих украинцев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина фактически «оккупирована НАТО» и «стала колонией США», а ВСУ управляются Пентагоном. Кроме того, по мнению парламентария, Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами.