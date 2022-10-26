Володин: Украина потеряла способность существовать как государство

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Украина фактически «оккупирована НАТО» и «стала колонией США», а ВСУ управляются Пентагоном. Кроме того, по мнению парламентария, Киев не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед гражданами. Парламентарий написал в Telegram-канале, что финансовая система Украины разрушена, хотя стране необходимо возвратить Западу более $100 млрд долга.

Украина потеряла способность существовать как государство, — констатировал Володин.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что считают необходимым разработать «план Маршалла» для Украины. По их словам, платформа поможет Киеву восстанавливать страну. Политики также считают нужным сформировать платформу, которая будет координировать оказываемую Киеву помощь. По их мнению, это потребуется, чтобы средства «поступали туда, где больше всего необходимы».

Позднее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Украина рискует стать жертвой в руках западных политиков, заявляющих о стремлении ей помочь. По его мнению, Запад совершенно не интересует благополучие страны. При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев пока не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления Украины общей суммой $17 млрд.