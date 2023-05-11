Военный эксперт рассказал об опасности переданных Украине британских ракет Военный эксперт Литовкин: ракеты Storm Shadow опасны для России своей дальнобойностью

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Storm Shadow

Британские крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Украине, могут представлять серьезную опасность для России, поскольку их заявленная дальность составляет до 200 километров, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Однако, отметил он, на данный момент у Киева нет необходимой техники для их запуска.

Эти ракеты применяются с самолетов, долететь могут далеко. Заявленная дальность составляет 170–200 километров, незаявленная, как говорят, до 500. Это очень мощные ракеты, несущие серьезные разрушения, — предупредил эксперт.

Он также подчеркнул, что хотя у Украины пока нет самолетов, которые способны нести эти ракеты, это не означает, что такая техника не появится завтра. Также специалист напомнил, что Великобритания при поставке ракет запретила наносить удары по территории России, однако и в Лондоне, и в Киеве считают Донбасс и Крым украинскими.

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине несколько единиц крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. При этом Киев дал гарантии, что будет использовать это оружие только на «суверенной территории Украины». На Украину также прибыли все обещанные Лондоном Киеву танки Challenger 2.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к поставкам на Украину Storm Shadow. По его словам, это решение Лондона потребует адекватного ответа от Вооруженных сил РФ.