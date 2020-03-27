В пригородах итальянского Бергамо военные медики из России совместно с итальянскими военными специалистами провели санитарную дезинфекцию пансионата для пожилых людей.
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С 27 марта прибывшие специалисты из России приступили к оказанию практической помощи гражданам. Помимо масштабной санитарной обработки всех медучреждений и городской инфраструктуры, их помощь будет востребована для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, оборудованных для лечения больных с коронавирусом.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Италии отреагировали на сообщения прессы о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса была бесполезной. Как заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».
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