https://static.news.ru/photo/1632af98-703b-11ea-baf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: function.mil.ru

В пригородах итальянского Бергамо военные медики из России совместно с итальянскими военными специалистами провели санитарную дезинфекцию пансионата для пожилых людей.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, всего было продезинфицировано две тысячи квадратных метров внутренних помещений, а также подъездные дороги.

С 27 марта прибывшие специалисты из России приступили к оказанию практической помощи гражданам. Помимо масштабной санитарной обработки всех медучреждений и городской инфраструктуры, их помощь будет востребована для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, оборудованных для лечения больных с коронавирусом.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Италии отреагировали на сообщения прессы о том, что помощь России в борьбе с пандемией коронавируса была бесполезной. Как заявил президент Ломбардии Аттилио Фонтана, «всегда будет тот, кто хочет устроить спекуляции».