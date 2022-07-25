Военные эксперты предрекли изменение тактики боевых действий РФ на Украине Военный эксперт Мураховский: российские военные изменят тактику наступления в ходе операции по освобождению ДНР

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Взять под управление территории ДНР, находящиеся под контролем Киева, будет крайне тяжело, в связи с чем ВС РФ изменят тактику наступления, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. В беседе с РБК он отметил, что это связано с более укрепленной системой обороны региона.

Я думаю, по-другому будет эта операция [по взятию ДНР] проведена. С большим размахом и на большую глубину. Тактика, скорее всего, поменяется. Напрямую штурма населенных пунктов не будет. Это связано с тем, что сейчас накапливаются резервы, в том числе и новых батальонов, — сообщил эксперт.

Мураховский отметил, что на территории ДНР находится огромное количество шахт и бетонных укреплений, а основные боевые действия будут проходить в черте городской застройки. Он отмечает, что именно в борьбе за донецкие земли будут наибольшие потери среди российских военных.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин утверждает, что бои за Славянск и Краматорск будут более масштабными, именно поэтому в СМИ неоднократно появляются сообщения о формировании многочисленных отрядов добровольцев.

Реальная численность этих батальонов нам неизвестна, но сообщений много. Очевидно, имеет место кампания по повышению численности группировки российских войск на Украине и, таким образом, по подготовке к новому этапу наступательных боевых действий, — считает Кашин.

Ранее Минобороны России заявило о подавлении 55 взводов украинской артиллерии в Донбассе. Также стало известно, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.