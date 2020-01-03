https://static.news.ru/photo/341cf51a-2fb6-11ea-a105-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Двое украинских военных погибли и ещё четверо получили ранения, подорвавших на своих минах в Донбассе.

Первый инцидент произошёл в районе населённого пункта Золотое. Грузовик с военными наехал на неизвестное взрывное устройство. В штабе силовой операции полагают, что это была противотанковая мина ТМ-62. Жертвой инцидента стал один человек и один пострадал.

Ещё два подрыва произошли на одном из опорных пунктов. В результате взрывов был убит один военные и ранены трое, сообщает ТАСС со ссылкой на украинского журналиста Юрия Бутусова.

Ранее NEWS.ru писал, что небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 18 человек погибшими и 14 – ранеными. К смертельным случаям приводило неосторожное обращение с оружием, отравления алкоголем, заболевание пневмонией. Кроме того, трое военных свели счёты с жизнью.