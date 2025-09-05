Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:43

Военное кладбище под Киевом напомнило символику времен Второй мировой

Украинское военное кладбище оформили по образцу нацистских надгробий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Национальное военное мемориальное кладбище в селе Мархалевка Киевской области оформлено по образцу немецких военных захоронений времен Второй мировой войны, сообщает Telegram-канал Readovka. Мемориал был открыт 29 августа, первое захоронение посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечает канал, надгробия, под которыми похоронены украинские военные, имеют кресты необычной формы. Таких крестов нет среди эмблем украинских родов войск, служб или наград. По данным издания, форма скорее напоминает португальский символ «военного ордена Христа» либо американский квалификационный знак стрелка в армии США.

При этом типология оформления напоминает немецкие надгробия с крестом и гербом в центре. Однако вместо свастики на украинских памятниках изображен тризуб. С точки зрения военной геральдики, как пишет источник, — это «жуткий моветон», сделанный либо по некомпетентности, либо по другим необъяснимым причинам.

Ранее сотрудница Святошинского суда Киева Анастасия Мирзак опубликовала в соцсетях фото с нацистским флагом со свастикой, что привело к возбуждению уголовного дела. Несмотря на возможный срок до пяти лет тюрьмы, она разместила еще одно изображение схожего характера.

