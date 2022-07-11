Военкор Пегов: ВСУ сжигают леса под Славянском фосфором

Фото: Министерство обороны Украины

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины начали фосфором сжигать леса под Славянском. По его словам, ВСУ заливают этим веществом те территории, которые они сами утратили в борьбе.

Для тактики «выженной земли» неонацисты применяют кассетные боеприпасы, начинённые фосфором — из-за этого горят все окрестные леса, ситуация близка к экологической катастрофе. У мирных жителей наблюдаются признаки химического отравления, — написал Пегов.

По его словам, силы ВСУ отступают на Славянском направлении день за днем. Однако терять полностью территории, которые они упустили, они не хотят — а потому решили просто залить их фосфором.

Ранее военкор Семен Пегов рассказал о том, что Вооруженные силы Украины активно сбрасывают на Попаснянский район Луганской области запрещённые боеприпасы — так называемые мины-«лепестки». По его словам, ВСУ игнорируют требование ликвидации таких мин в течение нескольких суток, что весьма опасно для мирных жителей, в частности для детей.