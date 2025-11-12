Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 20:14

Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена

Аналитик Онуфриенко заявил о плачевном состоянии военной медицины на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска столкнулись с распространением смертельно опасной газовой гангрены из-за плачевного состояния военной медицины в стране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, в ВСУ наблюдается нехватка медперсонала.

Острый дефицит медицинских кадров стал главной проблемой для ВСУ. На более чем полумиллионную украинскую армию в тактических порядках и в ближайшем тылу медперсонала откровенно не хватает. На Украине готовили боевиков, но не готовили медиков, — пояснил Онуфриенко.

Пока в войсках работал «старый» медперсонал, ситуация была более-менее стабильной, считает эксперт. Однако медики тоже несут потери, напомнил собеседник.

И, самое главное, — все время возрастает количество раненых, которые нуждаются в медицинской помощи. Потому что мы видим, что растет масштаб боевых действий, растет фронт, на котором наступают Вооруженные силы России. Соответственно, у противника увеличивается количество раненых, — отметил эксперт.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что в ВСУ произошла вспышка газовой гангрены — опасной инфекции, приводящей к летальному исходу в 100% случаев при отсутствии своевременного лечения. Медики связывают это с затяжным характером боевых действий и проблемами с оперативной эвакуацией раненых с поля боя.

Украина
ВСУ
медицина
дефицит
болезни
Дмитрий Горин
Д. Горин
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин и Токаев заняли места в Царской ложе Большого театра
«Первый раз слышу»: Песков о требовании вернуть граждан ЮАР из зоны СВО
Заплаканная Максакова упала на колени перед гробом Симонова
Стали известны четыре любимых фильма папы римского
Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь
Начальник пресс-службы ГУ МВД Петербурга попался на взятках за сводки
Партнер Mariott выкинул постояльцев отелей на улицу
Бортпроводника уволили после жалобы на домогательства
В Армении раскрыли, как отказ от российского зерна скажется на экономике
Популярная певица дебютирует в кино, снявшись в фильме Тома Форда
Пациент свел счеты с жизнью в больнице
Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена
Экс-президента Грузии Саакашвили вернули из клиники в тюрьму
Взрыв в Красногорске — пострадал ребенок, иск на миллиард: что дальше
«Лишь бы угодить Западу»: что значит для Армении отказ от российского зерна
Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей
Обнародовано письмо Эпштейна с пометкой, что Трамп все знал
В модном доме Balmain сменился креативный директор
«Силовики работают»: в Ялте задержали заместителя мэра
Депортированную из Таиланда «мать-кукушку» задержали во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.