Военэксперт раскрыл, почему бойцов ВСУ косит газовая гангрена Аналитик Онуфриенко заявил о плачевном состоянии военной медицины на Украине

Украинские войска столкнулись с распространением смертельно опасной газовой гангрены из-за плачевного состояния военной медицины в стране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, в ВСУ наблюдается нехватка медперсонала.

Острый дефицит медицинских кадров стал главной проблемой для ВСУ. На более чем полумиллионную украинскую армию в тактических порядках и в ближайшем тылу медперсонала откровенно не хватает. На Украине готовили боевиков, но не готовили медиков, — пояснил Онуфриенко.

Пока в войсках работал «старый» медперсонал, ситуация была более-менее стабильной, считает эксперт. Однако медики тоже несут потери, напомнил собеседник.

И, самое главное, — все время возрастает количество раненых, которые нуждаются в медицинской помощи. Потому что мы видим, что растет масштаб боевых действий, растет фронт, на котором наступают Вооруженные силы России. Соответственно, у противника увеличивается количество раненых, — отметил эксперт.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что в ВСУ произошла вспышка газовой гангрены — опасной инфекции, приводящей к летальному исходу в 100% случаев при отсутствии своевременного лечения. Медики связывают это с затяжным характером боевых действий и проблемами с оперативной эвакуацией раненых с поля боя.