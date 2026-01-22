Военэксперт ответил, когда могут закончиться налеты дронов ВСУ на Россию Военэксперт Дандыкин: налеты дронов ВСУ на РФ могут закончиться через два месяца

Налеты беспилотников Вооруженных сил Украины на российские регионы могут закончиться в течение двух месяцев, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, этого удастся достичь за счет комплексного применения современных систем противовоздушной обороны и активных действий истребителей дронов.

Должно быть возмездие за налет дронов на регионы РФ. Украинские БПЛА наведываются в Россию почти каждый день. Предположу, что налеты дронов скоро будут аннулированы российскими войсками беспилотных систем. Многое возьмут на себя истребители БПЛА и усовершенствованные системы ПВО. Думаю, это произойдет в течение двух месяцев. Плюс надо продолжить отбрасывать врага как можно дальше от границ России, уничтожать военные базы ВСУ, места скопления личного состава, боевой техники и боеприпасов, — пояснил Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. По его словам, украинские войска вторые сутки атакуют гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.