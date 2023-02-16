Во Львовской области пострадал объект критической инфраструктуры Глава Львовской области Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

Фото: Markiyan Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. В своем Telegram-канале он отметил, что в результате инцидента начался пожар, который оперативно потушили.

Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили, — сообщил Козицкий.

Какой именно объект был поврежден, чиновник не уточнил.

Ранее утром над всей территорией Украины была объявлена воздушная тревога. Местные Telegram-каналы и СМИ сообщали, что в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях был слышны звуки взрывов.

Ранее мэр города Андрей Садовой сообщил, что почти все электроподстанции во Львове и области разрушены. По его словам, это создает серьезные проблемы для электроснабжения критически важных объектов. Градоначальник отметил, что большая часть поврежденных объектов уже не подлежит ремонту.

10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.