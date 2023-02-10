Воздушную тревогу объявили в Киеве и большинстве областей Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Также сообщалось о взрывах в ряде городов.

По информации ресурса, воздушная тревога прозвучала в Киеве, Житомирской. Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

Чуть ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что в городе Запорожье были слышны порядка трех взрывов. Это произошло около 23:57 по местному времени. Уточняется, что взрывы были слышны в разных частях города.

В свою очередь глава Днепропетровской области Сергей Лысак также сообщил о том, что взрывы прогремели на окраинах Днепра.

Вечером 9 февраля украинское издание «Страна» сообщило о том, что взрывы произошли в городе Волчанске Харьковской области. Никаких подробностей СМИ не привело.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что на территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв. По его словам, под завалами оказались люди: один человек погиб, трое пострадали.