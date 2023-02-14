На западе Украины рассказали о массовых разрушениях электроинфраструктуры Мэр Львова Садовой сообщил о разрушении практически всех электроподстанций в городе и области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти все электроподстанции во Львове и области разрушены, заявил мэр города Андрей Садовой агентству РБК-Украина. По его словам, это создает серьезные проблемы для электроснабжения критически важных объектов. Градоначальник отметил, что большая часть поврежденных объектов уже не подлежит ремонту.

У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, — сказал он.

По его словам, многие объекты продолжают функционировать лишь потому, что «электрики находят нестандартные решения».

С раннего утра 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее в Сети появились кадры ударов. Позднее Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

В январе Washington Post сообщил, что в рядах ВСУ в ходе специальной операции погибает все больше жителей Западной Украины. По информации издания, большое число потерь среди украинских солдат из-под Львова наблюдается в районе Артемовска. Глава администрации поселка городского типа Новый Ярычев Львовской области Петр Соколовский рассказал журналистам, что на фронт отправились около 600 местных жителей, большая часть из которых уже числится погибшими.