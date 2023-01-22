Стало известно о больших потерях среди жителей Западной Украины в ходе СВО Washington Post: большое число жителей Западной Украины погибают на фронте

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В рядах ВСУ в ходе специальной операции все больше погибают жители западной Украины, сообщает Washington Post. По информации издания, большое число потерь среди украинских солдат наблюдается пол Артемовском. Глава администрации поселка городского типа Новый Ярычев Львовской области Петр Соколовский рассказал журналистам, что на фронт отправились около 600 местных жителей, большая часть из которых уже числится погибшими.

Каждый день они привозят больше мертвых из Артемовска. <...> Погибают молодые люди, очень молодые, — рассказала директор школы села Неслухов Львовской области Оксана Сервило.

20 января Spiegel со ссылкой на доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) сообщил, что каждый день ВСУ теряют в боях за Артемовск трехзначное число военнослужащих. По оценкам представителей спецслужб, сдача Артемовска негативно скажется на всей линии украинской обороны.

Ранее житель Соледара рассказал, что украинские войска понесли колоссальные потери в городе. Он заявил, что тела убитых солдат ВСУ были повсюду и их никто не забирал. Мужчина добавил, что в рядах армии Украины были и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники.