Минобороны РФ заявило об успешных ударах по объектам энергетики Украины

Фото: Министерство обороны РФ

10 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены. Удары наносились высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также с помощью беспилотников.

В течение 10 февраля ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам системы энергетики, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. Цели массированного удара достигнуты, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что была заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. С раннего утра 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее в Сети появились кадры ударов.