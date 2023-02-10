Появились кадры с последствиями прилетов по городам Украины

Фото: Pіdsluhano in Іchnі/facebook.com/Global Look Press

Очевидцы запечатлели на фото и видео последствия ударов по объектам инфраструктуры на Украине. На кадрах с прилетами в Киевской и Хмельницкой областях, опубликованных в Telegram-канале Colonelcassad, показан дым после попадания ракет. Минобороны РФ не подтверждало информацию об ударах.

Опубликован снимок, на котором, как утверждается, показаны последствия удара беспилотника по объекту в Хмельницкой области Украины. Глава областной военной администрации Сергей Гамалий сообщал в своем Telegram-канале, что удар по объекту инфраструктуры в регионе был нанесен около 04:00 по местному времени (05:00 мск).

Позже появилось еще одно видео из Хмельницкого. На кадрах также можно разглядеть дым в небе.

Кроме того, опубликовано видео, на котором, предположительно, показан дым над ТЭЦ-5 в Киеве, поврежденной, как утверждается, в результате попадания крылатой ракеты.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. С раннего утра 10 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания.