Калининградцы неожиданно лишились света

Жители Центрального района Калининграда остались без электроснабжения, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на местных жителей. Свет пропал также на нескольких десятках улиц и в ряде населенных пунктов, включая Светлогорск, Гурьевск и Янтарный. Кроме того, не работает мобильный интернет.

Люди вышли на улицу и начали общаться, обсуждать проблему. У сотрудников различных магазинов тоже не работает связь, освещение отсутствует, — рассказали пострадавшие калининградцы.

В пресс-службе ТЭЦ-2 прояснили ситуацию: один из энергоблоков Прегольской ТЭС находился в испытаниях после модернизации. При корректировке режимов горения произошло кратковременное отключение энергоблока, нагрузка перераспределена на другие электростанции. Резервов для обеспечения энергоснабжения региона достаточно.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что аварийные отключения электричества охватили большую часть региона. Он уточнил, что важные социальные объекты подключены к резервным источникам питания. Губернатор добавил, что экстренную помощь оказывают в полном объеме. Специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.