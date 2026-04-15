Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 16:32

Калининградцы неожиданно лишились света

В Калининграде и нескольких городах области произошло отключение электроэнергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Центрального района Калининграда остались без электроснабжения, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на местных жителей. Свет пропал также на нескольких десятках улиц и в ряде населенных пунктов, включая Светлогорск, Гурьевск и Янтарный. Кроме того, не работает мобильный интернет.

Люди вышли на улицу и начали общаться, обсуждать проблему. У сотрудников различных магазинов тоже не работает связь, освещение отсутствует, — рассказали пострадавшие калининградцы.

В пресс-службе ТЭЦ-2 прояснили ситуацию: один из энергоблоков Прегольской ТЭС находился в испытаниях после модернизации. При корректировке режимов горения произошло кратковременное отключение энергоблока, нагрузка перераспределена на другие электростанции. Резервов для обеспечения энергоснабжения региона достаточно.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что аварийные отключения электричества охватили большую часть региона. Он уточнил, что важные социальные объекты подключены к резервным источникам питания. Губернатор добавил, что экстренную помощь оказывают в полном объеме. Специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Регионы
Калининградская область
отключения электричества
блэкаут
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.