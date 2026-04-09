09 апреля 2026 в 08:53

Большая часть Запорожской области погрузилась во тьму

Балицкий: большая часть Запорожской области осталась без электричества

Евгений Балицкий
Аварийные отключения электричества охватили большую часть Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что важные социальные объекты подключены к резервным источникам питания.

Губернатор добавил, что экстренную помощь оказывают в полном объеме. Специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Ранее губернатор сообщил, что энергосистема Запорожской области получила серьезные повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, регион подвергся массированным ударам. Он подчеркнул, что вся критическая инфраструктура города работает в штатном режиме.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что осколками сбитого украинского дрона повреждена воздушная линия в городе. В результате аварии было нарушено энергоснабжение ряда районов. К его восстановлению приступили после окончания воздушной тревоги.

