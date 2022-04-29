Во Франции завели дело на кандидата в президенты Во Франции завели дело на кандидата в президенты за акцию на избирательном участке

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Уголовное расследование в отношении кандидата в президенты Франции на прошедших выборах Жана Лассаля начала прокуратура города Об этом сообщает газета Le Parisien. По данным издания, причиной стал видеоролик с избирательного участка, где политик призывает сограждан не участвовать в голосовании во втором туре.

На кадрах политик стоит перед урной с бюллетенем для голосования, потом кладёт его себе в карман и уходит.

Впервые в жизни я принимаю самое важное решение. В этом году я отказываюсь от участия в голосовании, — говорит он.

В тот же день, 24 апреля. Лассаль опубликовал ещё одно видео, где пояснял свою позицию. По его словам. «голосования незаполненным бюллетенем уже недостаточно», поэтому он решил «рискнуть и заявить о вызывающей обеспокоенность ситуации», сложившейся в стране.

Правила голосования во Франции запрещают политические заявления и агитацию на избирательных участках. В результате Конституционный совет посчитал, что заявление Лассаля повлияло на «непредвзятость голосования», в связи с чем были аннулированы 90 голосов в комуне Лурдьос-Ишер.

Сам Лассаль выразил готовность ответить за собственные действия по закону, вплоть до лишения свободы. При этом он попросил не наказывать жителей коммуны, мэром которой он был в течение 40 лет и учесть их голоса.

Экс-кандидату в президенты грозит штраф до 15 тысяч евро, до одного года тюремного заключения и запрет на участие баллотироваться и голосовать на будущих выборах.

В первом туре выборов президента Франции Лассаль занял седьмое место с результатом 3,13% голосов. По итогам второго тура на президентский пост был переизбран действующий глава государства Эммануэль Макрон.