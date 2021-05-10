Во Франции застрелили напавшую на полицейских женщину с ножом

https://static.news.ru/photo/001caf52-b1bb-11eb-a0b7-96000091f725_660.jpg Фото: PoliceNationale/facebook.com

На юго-западе Франции полицейские застрелили женщину, с ножом напавшую на стражей правопорядка. Об этом сообщает телеканал BFM.

Инцидент произошёл в Бордо. По данным СМИ, наряд полиции прибыл на место происшествия в связи с сообщением о том, что женщина угрожала ножом своему супругу.

Как рассказал собеседник телеканала, женщина напала на полицейских, в ответ те открыли ответный огонь. От полученных ранений, нападавшая скончалась. По предварительным данным, она могла состоять на психиатрическом учёте. Расследование ведёт юридическое подразделение национальной полиции.

Ранее сообщалось, что антитеррористическая прокуратура Франции возбудила уголовное дело по факту террористического преступного сговора с целью атаковать масонскую ложу. Шесть членов небольшой неонацистской группировки были задержаны 4 мая во французском департаменте Нижний Рейн и в окрестностях коммуны Сошо. У задержанных было найдено оружие, в том числе ножи и боеприпасы. Они подозреваются в планировании теракта в масонской ложе в департаменте Мозель.