Во Франции призвали остановить «желающего войны» Макрона Французский политик Филиппо: Макрон приведет нас к войне, если мы его не остановим

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Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter заявил, что если президента Франции Эммануэля Макрона не остановить, то французы окажутся втянутыми в военный конфликт. Он подчеркнул, что французский лидер перестал считаться с мнением собственного народа. Он обвинил Макрон в том, что он «подчиняется американским ястребам».

Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим! — написал Филиппо.

Подписчики политика согласились с мнением эксперта и призвали власти страны прекратить поставки оружия Украине.

Макрон ранее заявил, что западный мир должен найти силу и смелоcть выстроить диалог с Россией, без которого невозможен мир в Европе. При этом он подчеркнул, что cейчас не время для этого диалога. По словам президента Франции, никто не сможет изменить географию Росcии — она всегда останется частью Европы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Госдуме, сказал, что цели гибридной войны, которую страны Запада ведут против России, — нанести ей поражение на поле боя и разрушить экономику. Тем самым Запад намерен превратить РФ в страну-изгоя, сказал министр. При этом он добавил, что попытки изолировать Россию провалились.