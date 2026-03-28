Во Франции предотвратили нападение на американский банк

Полиция задержала двух человек в Париже по подозрению в подготовке нападения на отделение Bank of America. Как сообщила газета Le Journal du Dimanche, злоумышленники хотели бросить в учреждение самодельные взрывные устройства.

Первый подозреваемый был задержан в ночь на 27 марта, когда он пытался подорвать СВУ возле здания банка. Патрульные полицейские заметили его с зажигалкой в руках, когда он пытался поджечь фитиль устройства.

Второй подозреваемый, находившийся рядом, сбежал с места происшествия. Во время допроса он сообщил, что их нанял неизвестный, пообещавший им вознаграждение в €600 (56 тыс. рублей).

До этого ФСБ и Следственный комитет поймали 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован через Telegram куратором с территории Украины и по его приказу занимался идеологической обработкой сверстников.