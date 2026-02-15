Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 10:56

Во Франции предложили судить детей-убийц по взрослым законам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Европейский союз столкнулся с системным кризисом принципов правосудия из-за резкого всплеска жестоких преступлений среди подростков, сообщает газета «Взгляд». Во Франции, Швеции, Германии и Нидерландах фиксируется пугающий рост числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю и заказные убийства.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен выступили за пересмотр законодательства, которое сейчас гарантирует малолетним злоумышленникам двукратное сокращение срока даже за чудовищные преступления. Поводом для острой дискуссии стал судебный процесс над 14-летним киллером в Марселе, который хладнокровно застрелил водителя по заказу наркомафии, полученному через соцсети.

Следует быть гораздо жестче с несовершеннолетними, которые совершают чудовищные поступки, такие, как убийства, — подчеркнул Дарманен.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Европы: в Швеции в 2024 году четверть подозреваемых по уголовным делам составили лица моложе 18 лет, а в Амстердаме число малолетних фигурантов удвоилось. Полиция отмечает, что подростки часто не осознают последствий своих действий, соглашаясь на тяжкие преступления ради пары сотен евро.

Несмотря на общественный запрос, реальные изменения в законодательстве блокируются политическими разногласиями в парламентах. Во Франции для изменения конституционного принципа требуется большинство в 3/5 голосов, что при нынешнем составе Национального собрания практически невозможно. Эксперты полагают, что вопрос ответственности «детей-киллеров» станет одной из ключевых тем будущих президентских дебатов.

Ранее французские власти забили тревогу из-за демографического кризиса: впервые с 1946 года смертность в стране превысила рождаемость. Президент Эммануэль Макрон объявил курс на «демографическое перевооружение».

