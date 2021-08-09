Во Франции поджёгший собор мигрант убил священника

Беженец руандийского происхождения убил католического священника во французском департаменте Вандея. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.

Выражаю полную поддержку католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я еду на место, — написал Дарманен.

Тело священника было найдено в городке Сен-Лоран-сюр-Севр. Убийца самостоятельно пришёл в полицию и сознался в совершённом преступлении.

По данным местных властей, злоумышленник поджёг в 2020 году собор в Нанте, после чего был арестован. Через несколько месяцев его взяли под судебный надзор и отпустили. Он был принят в общине, которую возглавлял убитый им священник.

Полиция в настоящее время не рассматривает происшествие как «террористическое» нападение.

В октябре 2020 года выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.