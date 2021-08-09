Во Франции поджёгший собор мигрант убил священника
Сона Рустамова
Сона Рустамова
15:40, 09 августа 2021
Фото: Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Беженец руандийского происхождения убил католического священника во французском департаменте Вандея. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте.
Выражаю полную поддержку католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я еду на место, — написал Дарманен.
Тело священника было найдено в городке Сен-Лоран-сюр-Севр. Убийца самостоятельно пришёл в полицию и сознался в совершённом преступлении.
По данным местных властей, злоумышленник поджёг в 2020 году собор в Нанте, после чего был арестован. Через несколько месяцев его взяли под судебный надзор и отпустили. Он был принят в общине, которую возглавлял убитый им священник.
Полиция в настоящее время не рассматривает происшествие как «террористическое» нападение.
В октябре 2020 года выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.