Во Франции обеспокоились из-за возвращения наемников с Украины Депутат парламента Франции Абоманголи выразила опасения из-за возвращающихся с Украины наемников

Фото: МО Украины

Возвращающиеся с Украины наемники представляют угрозу внутренней безопасности Франции, так как большая часть из них придерживается радикальных ультраправых взглядов, а в зоне боевых действий укрепляется в такой идеологии и получает опыт обращения с оружием, выразила опасения депутат французского парламента Надеж Абоманголи. Она направила соответствующее обращение к правительству, в котором поинтересовалась о способах решения данной проблемы, сообщает Lenta.ru.

Госпожа Надеж Абоманголи уведомляет господина министра внутренних дел и заморских территорий о деле 400 французских граждан, присоединившихся к украинскому театру военных действий. Из этих 400 человек, по оценке Генеральной дирекции внутренней безопасности, за оружие могли взяться 100 человек, из которых около 30 — представители «ультраправых», — отмечает депутат.

Она также обратила внимание, что в 2021 году Национальная антитеррористическая прокуратура сообщила об использовании военных действий представителями ультраправых в качестве борьбы за «смертоносную идеологию». В тексте обращения депутат уточнила, что некоторые добровольцы попадают в такие группировки и, возвращаясь с Украины, придерживаются радикальных позиций.

Эти активисты приобрели боевой опыт, и у них развился явный аппетит к оружию, что представляет реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности по их возвращении во Францию, — подчеркнула Абоманголи.

Она потребовала у французского МВД объяснить, какие меры будут приняты для решения сложившейся ситуации. Депутат также задала вопрос правительству, какая была выбрана стратегия для борьбы с вооруженными ультраправыми.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Франция не хочет видеть у себя в стране ультраправых «борцов за свободу и демократию», которые вернулись с Украины. Таким образом парламентарий отреагировал на публикацию Le Parisien об аресте граждан, воевавших в качестве наемников.