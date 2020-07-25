Власти Великобритании вновь введут карантин для приезжих из Испании

https://static.news.ru/photo/dcd1579c-cea2-11ea-ba95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании вновь начнёт действовать двухнедельный карантин. Его обязаны будут соблюдать все граждане, вернувшиеся из Испании.

Об этом написал политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман на своей странице в Twitter.

Журналист утверждает, что эти меры начнут действовать с 00:00 (02:00 мск) 26 июля. Причиной названы частые случаи инфицирования коронавирусом в Испании.

Правительство объявит в ближайшее время, что туристам из Испании придётся отправиться в карантин на две недели, когда они вернутся, если только они не вернутся к полуночи сегодня вечером. Вторая волна COVID-19 привела к решению исключить Испанию из списка безопасных стран, — написал журналист.

BREAKING: Govt to announce shortly that tourists in Spain will have to quarantine for two weeks when they return (unless they're back by midnight tonight). Second wave of Covid-19 there has prompted decision to kick Spain off the safe country list — Tim Shipman (@ShippersUnbound) July 25, 2020

В пиренейском королевстве снизился уровень заражения коронавирусной инфекцией в сравнении с показателями апреля. После смягчения ограничений в стране возникают локальные вспышки заболевания, всего было зафиксировано 224 вспышки.

Британия не закрывала свои границы во время пандемии. С 8 июня пребывавшие из-за рубежа были обязаны были соблюдать двухнедельный карантин. 10 июля это требование перестало быть обязательным для 50 стран, среди которых — почти все страны ЕС, в том числе Испания. Ограничения всё ещё действуют для Китая, Ирана, Португалии, США и России.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убеждён в победе страны над коронавирусом к середине 2021 года.