Власти Великобритании сообщили о ещё 494 погибших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c9092a82-953b-11ea-8010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр по жилищному строительству Великобритании Роберт Дженрик назвал число жертв от коронавируса в стране за прошедшие сутки. Их оказалось 494 человека.

За день до этого число погибших составило 627 человек. На данный момент в мире выявлено более 4,2 млн заражённых коронавирусом. От заболевания скончались около 291 тысячи человек. Более 1,4 млн выздоровели. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как информировал NEWS.ru, ранее учёные назвали число случаев передачи коронавируса от бессимптомных больных.