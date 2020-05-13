Учёные назвали число случаев передачи коронавируса от бессимптомных больных

Ирландские учёные провели 17 международных исследований, с помощью которых они подсчитали число случаев передачи коронавируса от бессимптомных больных. По данным исследователей, от 33% до 80% заразились инфекцией от людей, которые даже не подозревали о том, что они инфицированы.
Эти выводы подчёркивают настоятельную необходимость чрезвычайно быстрого и эффективного выявления случаев заболевания, отслеживания контактов и карантинных мер, если меры социальной дистанцированности придётся ослабить, — отметили эксперты.
Учёные подчёркивают, что подобная передача инфекции может привести к бесконтрольному распространению вируса. Однако их исследование было подвергнуто критике со стороны других экспертов в процессе рецензирования.
Как ранее сообщал NEWS.ru, врачи из США рассказали о том, как дети болеют коронавирусом.
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