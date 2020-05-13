Учёные назвали число случаев передачи коронавируса от бессимптомных больных

https://static.news.ru/photo/5f9d04d6-9538-11ea-91a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирландские учёные провели 17 международных исследований, с помощью которых они подсчитали число случаев передачи коронавируса от бессимптомных больных. По данным исследователей, от 33% до 80% заразились инфекцией от людей, которые даже не подозревали о том, что они инфицированы.

Эти выводы подчёркивают настоятельную необходимость чрезвычайно быстрого и эффективного выявления случаев заболевания, отслеживания контактов и карантинных мер, если меры социальной дистанцированности придётся ослабить, — отметили эксперты.

Учёные подчёркивают, что подобная передача инфекции может привести к бесконтрольному распространению вируса. Однако их исследование было подвергнуто критике со стороны других экспертов в процессе рецензирования.

Как ранее сообщал NEWS.ru, врачи из США рассказали о том, как дети болеют коронавирусом.