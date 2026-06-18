В Госдуме призвали к кардинальным мерам в борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ Депутат Миронов призвал сажать в тюрьму мошенников в сфере ЖКХ

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил сажать в тюрьму мошенников, необоснованно завышающих тарифы в сфере ЖКХ. В беседе с NEWS.ru он отметил, что с инициативой обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Партия «Справедливая Россия» обратилась к Александру Бастрыкину с предложением возбуждать уголовные дела в связи с необоснованно начисленными тарифами в сфере ЖКХ. Это жильцам могут отключить коммуникации, им начисляют пени при просрочке платежей, их кошмарят через суды и приставов. Жилищно-коммунальные хулиганы творят все что угодно, а в ответ государство грозит им пальчиком. Так в прошедшем отопительном сезоне прокуроры выявили на 12 млрд рублей необоснованных расходов, включенных в тарифы. И где же посадки? — высказался Миронов.

Он добавил, что систематическое завышение тарифов нельзя списывать на досадные ошибки или бюрократические сбои, это осознанное преступление против интересов миллионов людей. По его словам, жилищно-коммунальные услуги являются жизненно необходимыми, и потребители не могут от них отказаться, чем бессовестно пользуются мошенники, выманивая деньги обманным путем.

Нарушение в тарифообразовании — не досадная ошибка, а преступление. Опасное для граждан деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ. Общественную опасность правонарушений в сфере ЖКХ невозможно переоценить. Необоснованный тариф — мошенничество в чистом виде. Жулики пользуются тем, что предоставляют услугу, от которой люди не могут отказаться и обманом выманивают деньги. Каждый такой факт должен стать поводом для возбуждения уголовного дела. Рассчитываю , что СК РФ в своей работе сделает акцент на этом виде преступлений, — заключил Миронов.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что получил квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг почти на 30 тыс. рублей. Эту сумму он назвал ненормальной даже для себя. По его словам, плата за ЖКУ не должна превышать 10% от совокупного дохода семьи.