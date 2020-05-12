Судороги и смерть: врачи США рассказали, как дети болеют коронавирусом

Медики из нескольких штатов США обобщили данные о том, как дети переносят коронавирусную инфекцию. В некоторых случаях болезнь приводит к смерти несовершеннолетних пациентов.
Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 9 мая сообщил о кончине трёх заразившихся коронавирусной инфекцией детей. Они умерли от осложнений, не характерных для COVID-19. Губернатор соседнего штата Коннектикут Нед Ламонт сообщает о госпитализации трёх несовершеннолетних с диагнозом COVID-19, но с нетипичными для этой болезни симптомами.
Между тем издание The New York Times
Так специалисты пришли к выводу, что коронавирус в детском организме может вызывать нетрадиционные симптомы: воспалённые гланды, судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, при котором вирус поражает кровеносную систему и ограничивает приток крови к сердцу.
Ранее подобная симптоматика была зафиксирована у детей с COVID-19 в Великобритании и Германии. Британские врачи описывали «воспалительное состояние» так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжёлом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем. Немецкие врачи говорили, что пока не могут точно сказать, есть ли связь между новыми синдромами и COVID-19, однако, по словам профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера, это «вполне допустимо». Известно, что ВОЗ изучает эти данные.
Ранее жительница штата Колорадо (США) показала видео со своим 4-летним ребёнком, заболевшим коронавирусом. На нём видно, что мальчик кашляет и ему сложно дышать, писал NEWS.ru.
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