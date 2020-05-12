Судороги и смерть: врачи США рассказали, как дети болеют коронавирусом

https://static.news.ru/photo/37f36e6e-946d-11ea-bd68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Медики из нескольких штатов США обобщили данные о том, как дети переносят коронавирусную инфекцию. В некоторых случаях болезнь приводит к смерти несовершеннолетних пациентов.

Так, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 9 мая сообщил о кончине трёх заразившихся коронавирусной инфекцией детей. Они умерли от осложнений, не характерных для COVID-19. Губернатор соседнего штата Коннектикут Нед Ламонт сообщает о госпитализации трёх несовершеннолетних с диагнозом COVID-19, но с нетипичными для этой болезни симптомами.

Между тем издание The New York Times опубликовало исследование, которое провели медики из 46 штатов. В нём рассматривались истории болезни 48 детей с подтверждённым коронавирусом из 14 больниц. По словам руководителя отделения интенсивной терапии в детской больнице Техаса Лары Шекердемян, 33 несовершеннолетних находились в состоянии средней тяжести, 18 потребовались аппараты ИВЛ, шестеро нуждались в дополнительных респираторных вмешательствах, двое скончались.

Так специалисты пришли к выводу, что коронавирус в детском организме может вызывать нетрадиционные симптомы: воспалённые гланды, судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, при котором вирус поражает кровеносную систему и ограничивает приток крови к сердцу.

Ранее подобная симптоматика была зафиксирована у детей с COVID-19 в Великобритании и Германии. Британские врачи описывали «воспалительное состояние» так: признаки токсического шока, показатели анализов крови как при тяжёлом течении COVID-19, проявления, сходные с болезнью Кавасаки, проблемы с сердцем. Немецкие врачи говорили, что пока не могут точно сказать, есть ли связь между новыми синдромами и COVID-19, однако, по словам профессора Университетской клиники Дрездена Раинхарда Бернера, это «вполне допустимо». Известно, что ВОЗ изучает эти данные.

Ранее жительница штата Колорадо (США) показала видео со своим 4-летним ребёнком, заболевшим коронавирусом. На нём видно, что мальчик кашляет и ему сложно дышать, писал NEWS.ru.