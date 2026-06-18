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18 июня 2026 в 11:34

Сати Казанова вспомнила, как столкнулась с преследованием фаната

Сати Казанова рассказала, что однажды фанат пробрался в ее жилищный комплекс

Сати Казанова Сати Казанова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Сати Казанова в беседе с KP.RU рассказала, что однажды неадекватный фанат пробрался в ее жилищный комплекс и чуть не набросился на нее с признаниями в любви. По словам знаменитости, она едва успела закрыть дверь.

Кто-то пробирался в мой жилищный комплекс. Звонок в дверь, открываю в халате, с полотенцем на голове, а человек бросается ко мне с криком: «Сати Казанова, я вас люблю!». Я успела захлопнуть дверь с криками: «Охрана, полиция!». Его забрали, но поскольку у него были справки из психоневрологических диспансеров, сказали, что он нездоров, и отпустили его. И вот так он несколько раз так пробирался, — вспомнила Казанова.

По ее словам, подобные ситуации происходили не раз. Так, одного из своих ухажеров певица долго не принимала, однако он не оставлял попыток поразить ее: ходил за ней по и всячески искал повод для разговора. В итоге мужчина проник на женское мероприятие, нарядившись в платье и парик. Артистка отметила, что сейчас эта история вызывает у нее смех.

Ранее Казанова призналась, что в основе ее крепких отношений с супругом Стефано Тиоццо лежат общие жизненные ценности. Знаменитость состоит в браке с итальянским фотографом уже девять лет.

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