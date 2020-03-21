https://static.news.ru/photo/095e0782-6c70-11ea-8bf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Global Look Press

Гражданам, входящим в число наиболее уязвимых от коронавирусной инфекции, британские власти рекомендуют не покидать свои жилища. Об этом сообщил министр строительства по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

На пресс-конференции в Лондоне глава ведомства пояснил, что речь идёт о полутора миллионах граждан.

Мы должны защитить наиболее подверженных с медицинской точки зрения людей, чтобы их спасти. Мы должны принять дополнительные меры. Национальная система здравоохранения включила в эту категорию до 1,5 млн человек в Англии, которые в случае заражения больше всего рискуют, — приводит слова Дженрика ТАСС.

Сейчас в Англии коронавирусом заразились более пяти тысяч человек. Власти приняли решение закрыть школы, кафе, рестораны, пабы, спортзалы и спортивные центры. На фоне пандемии коронавируса жители Великобритании за три недели накупили продовольствия на миллиард фунтов стерлингов.

Как писал NEWS.ru, ранее один из сотрудников Букингемского дворца получил положительный тест на COVID-19, но его должность пока не раскрывается.