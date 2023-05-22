Власти Нидерландов анонсировали «очень скорое» обучение пилотов ВСУ на F-16 Глава МИД Нидерландов Хукстра: обучение пилотов ВСУ на F-16 начнется очень скоро

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Обучение украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 начнется очень скоро, заявил во время заседания совета глав МИД ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. При этом он отказался называть точную дату начала учений, передает Nieuws.

Мы позаботимся о том, чтобы сделать это скорее. <...> Каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро конкретизировали оперативную сторону, — сказал Хукстра.

В свою очередь министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл в беседе с ТАСС заявил, что истребители F-16 будут базироваться на территории Украины. При этом он не смог ответить, где будут проходить обучение пилоты.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время определят сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.

В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вопрос о передаче ВСУ истребителей практически решен. По его словам, идет обсуждение логистических нюансов.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Киев ожидает от Запада поставок нескольких десятков истребителей F-16. По его словам, передача самолетов будет осуществляться эскадрильями.