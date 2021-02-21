Власти Люксембурга заявили о риске краха системы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/a9cbbbbe-7481-11eb-9a18-96000091f725_660.jpg Жан Ассельборн Фото: Marta FernÃ¡Ndez Jara/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предупредил соседние страны об опасности полного закрытия границ герцогства, так как это может вызвать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения в условиях пандемии.

Конечно, в свете мутаций коронавируса должны быть тесты, но нам следует сделать все для того, чтобы люди могли без ограничений ездить на свою работу, — заявил Ассельборн в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он отметил, что Люксембург находится в зависимости от людей, которые живут в приграничных зонах, так как они составляют порядка 60% работников в больницах, домах престарелых и учреждениях по уходу. Закрытие границ таким образом может спровоцировать коллапс системы здравоохранения.

Германия, Люксембург, Франция и Бельгия являются членами — основателями ЕС и способствовали созданию Шенгенской зоны. Только в Люксембург каждый день приезжают [на работу] 100 тысяч человек из Франции, 50 тысяч — из Германии и 50 тысяч — из Бельгии, — напомнил Ассельборн.

Как сообщал NEWS.ru, еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила ранее, что закрытие границ не так эффективно в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По её мнению, больший эффект даст грамотно организованная вакцинация.

Власти ФРГ 13 февраля усилили контроль на границе с Чехией и австрийской федеральной землёй Тироль. Берлин опасается распространения мутаций COVID-19.